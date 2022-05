Approvato dalla giunta di Capaci il progetto esecutivo

La piazza principale di Capaci, paese alle porte di Palermo, si rifà il look con nuova pavimentazione, una messa in sicurezza generale e anche l’installazione di arredi. La giunta guidata dal sindaco Pietro Puccio ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria della piazza Matrice, con un investimento di oltre 700 mila euro di fondi comunali. L’opera rientra nell’ambito delle attività programmatiche stabilite dall’amministrazione comunale attraverso cui erano previsti l’attuazione di interventi finalizzati alla riqualificazione del centro storico.

I lavori

Per la fattispecie di questo progetto gli interventi proposti consistono principalmente in alcune specifiche lavorazioni. Ad essere stati programmati interventi di manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento della pavimentazione dell’intera piazza Matrice, una manutenzione straordinaria dei marciapiedi e la sostituzione della pavimentazione ad eccezione delle orlature in pietra, ed ancora inserimento di arredi urbani.

L’origine dell’opera

Già questo tipo di intervento era stato programmato con un’apposita delibera di giunta municipale che ha adottato l’integrazione dell’elenco delle opere pubbliche sul “Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021”. Con successiva delibera di consiglio comunale del 16 novembre scorso l’assise aveva assunto con la cassa depositi e prestiti nuovi mutui, uno di questi proprio per l’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pavimentazione di piazza Matrice. Il progetto è stato redatto da personale interno all’ufficio tecnico.

I pareri

Nel frattempo l’iter burocratico è andato avanti. Recentemente sono arrivati i necessari nulla osta della soprintendenza ai Beni culturali e dell’Asp 6 del distretto di Carini. Inoltre è stato necessario adeguare il progetto ed aggiornare il relativo quadro economico con riferimento al nuovo prezziario regionale.

Gli obiettivi prefissati

Questo progetto è ritenuto strategico per l’amministrazione per svariati motivi. Anzitutto sul piano della viabilità perché risulta fondamentale il mantenimento dei flussi di traffico veicolare in entrata ed in uscita, a salvaguardia delle strade che qui confluiscono. Ma la piazza Matrice assume anche un ruolo di aggregazione, in quanto spazio urbano con valenze storiche e culturali, indotte, ad esempio, dalla collocazione della biblioteca comunale; il Palazzo Cracolici ex Conti Pilo, dell’ufficio del sindaco e di quelli di governo del Comune.