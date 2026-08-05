Un’iniziativa aperta ai dilettanti per valorizzare paesaggi, biodiversità e cultura del mare

L’area marina protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine promuove il concorso fotografico “Alla scoperta delle meraviglie dell’area marina protetta di Capo Gallo – Isola delle Femmine”, un’iniziativa rivolta ai fotografi dilettanti e agli appassionati che desiderano raccontare, attraverso i propri scatti, la straordinaria ricchezza naturalistica di uno dei tratti costieri più significativi della Sicilia.

L’obiettivo del concorso

Il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale dell’area e di sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza della tutela del mare. L’invito rivolto ai partecipanti è quello di osservare il territorio con attenzione e rispetto, cogliendo dettagli, atmosfere e elementi che testimoniano il profondo legame tra l’uomo e l’ambiente marino.

Le fotografie potranno immortalare paesaggi costieri, flora e fauna marine, scorci caratteristici, attività sostenibili e momenti di vita all’interno dell’area marina protetta. Saranno accolte tutte le immagini capaci di restituire la complessità e la bellezza di un ecosistema che rappresenta un riferimento per la biodiversità mediterranea.

Le opere selezionate saranno esposte in una mostra fotografica dedicata, offrendo ai partecipanti l’opportunità di condividere il proprio sguardo sul mare e contribuire alla diffusione della cultura della tutela ambientale.

Un patrimonio naturale da conoscere e proteggere

L’area marina protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine è un luogo di elevato valore naturalistico, caratterizzato da fondali ricchi di biodiversità, praterie di Posidonia oceanica, pareti rocciose, grotte sommerse e habitat che ospitano numerose specie marine. La riserva rappresenta un presidio fondamentale per la conservazione degli ecosistemi costieri e un punto di riferimento per la ricerca scientifica, la divulgazione e le attività di educazione ambientale. La varietà degli ambienti, la presenza di specie protette e la qualità delle acque rendono l’Amp un contesto ideale per raccontare, attraverso la fotografia, la bellezza e la fragilità del mare mediterraneo.

Modalità di partecipazione

Le fotografie dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2026. Tutti i dettagli relativi ai requisiti di partecipazione, alle modalità di invio, ai criteri di selezione e alle procedure previste sono disponibili nel regolamento pubblicato sul sito www.ampcapogallo-isola, sezione Novità e iniziative. L’area marina protetta invita fotografi amatoriali, cittadini, appassionati di natura e visitatori a partecipare, trasformando ogni scatto in un contributo alla conoscenza e alla protezione del mare.