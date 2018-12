Le iniziative

Alla fine sarà l’anno del ritorno a Palermo di Goran Bregovic che sarà sul palco del primo dell’anno insieme a Red Ronnie. La ‘Terzo Millennio’ vince la gara lanciata dalla città per l’organizzazione della notte di Capodanno battendo la catanese Punto e a Capo che proponeva invece Carmen Consoli.

Sembra sia andato a buon fine lo step della conferma dell’artista e dunque la commissione ha stabilito l’aggiudicazione sulla base della proposta economica. Dopo il via libera per la notte di San Silvestro adesso si passa alla selezione delle iniziative e dei progetti per Natale. Le altre proposte che erano state però, bocciate in avvio di graduatoria prevedevano: gli Stadio, Roberto Vecchioni, Eugenio Bennato, Mario Incudine, Vinicio Capossela (già impegnato sulla piazza di Roma), Gigi D’Alessio, la Premiata Forneria Marconi (già impegnata a Parma) e Alessandro Mannarino.

Per l’assegnazione manca, però, ancora l’ufficialità ovvero il ‘bollo’ sul verbale della Commissione. Ma una conferma non secondaria arriva proprio dagli artisti e in particolare da Red Ronnie che lo racconta ai suoi fan su Facebook: “Pare che il progetto per il Capodanno a Palermo che ho scritto per la Terzo Millennio si sia aggiudicato la gara indetta dal Comune di Palermo – scrive sul suo profilo -. Oltre a Goran Bregovic, che avevano già contattato, ho cercato di dare (come solitamente faccio) opportunità a gruppi e artisti siciliani. Quindi ci saranno Claudio Terzo con i Tre Terzi e altri. Addirittura faremo un casting il 30 dicembre per scegliere un artista o gruppo che si esibirà sul palco di fronte al Teatro Politeama.

“L’intera serata sarà trasmessa in diretta su reti siciliane, ma anche sul web (miei siti e quelli che condivideranno) per raggiungere tutti i siciliani e gli italiani nel mondo. Poi… come al solito altre idee nasceranno.

Sono davvero felice di terminare il 2018 in Sicilia, dove nel corso dell’anno sono venuto varie volte a presentare manifestazioni sempre bellissime”.