Cresce l’attesa per l’annuncio dell’artista che si esibirà sul palco di Piazza Politeama per il concerto di Capodanno a Palermo. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di offrire uno spettacolo capace di coinvolgere un pubblico vasto e trasversale, unendo genitori e figli in una serata di festa e allegria. Dopo l’apertura delle buste con le proposte degli artisti partecipanti al bando, il nome di Biagio Antonacci sembra essere in cima alla lista delle preferenze del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella.

Il cantante lombardo favorito per la notte di San Silvestro

Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, con una probabilità del 99%, sarà proprio il cantante lombardo a salutare l’arrivo del nuovo anno dal palco del Politeama il 31 dicembre. Tra gli altri nomi in lizza figuravano Al Bano, J-Ax e Rose Villain. L’amministrazione comunale mantiene il massimo riserbo sul resto del programma natalizio, che verrà svelato a breve.

Villaggio di Natale e mercatini animano la città

Nel frattempo, Palermo si prepara a immergersi nell’atmosfera natalizia. Venerdì prossimo, presso la Fiera del Mediterraneo, aprirà i battenti il Villaggio di Natale, con attrazioni per grandi e piccini, giochi e piste di pattinaggio sul ghiaccio. Le vie del centro storico sono già animate dai tradizionali mercatini di Natale, con stand allestiti tra via Magliocco, piazzale Ungheria e Tommaso Natale. Nei weekend del 14-15 e 21-22 dicembre, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:30, sarà possibile scoprire prodotti artigianali e partecipare a degustazioni.

Cultura e arte per le festività natalizie

Anche quest’anno torna l’iniziativa “Domenica al Museo”, che prevede l’ingresso gratuito nei parchi archeologici, musei e luoghi della cultura regionali ogni prima domenica del mese. Il Touring Club Italiano organizza visite guidate nelle chiese di Santa Maria in Valverde e San Giorgio dei Genovesi, aperte al pubblico ogni giovedì dalle 16:00 alle 19:00. Per gli amanti dell’arte, la Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani ospita fino al 31 gennaio la mostra “Inventario. Gli oggetti ci guardano” della visual artist, regista e fotografa Beatriz Ruibal. Infine, alla GAM, è ancora possibile visitare fino a domenica la mostra dedicata a Santa Rosalia.