La città di Palermo è pronta per festeggiare il nuovo anno con una serata ricca di musica e intrattenimento che animerà Piazza Ruggero Settimo. Il Capodanno, promosso dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Lagalla e organizzato da GoMad Concerti, prenderà il via alle 21.00 con la conduzione di Marco e Raf e il djset di Radio Kiss Kiss, storica emittente radiofonica nazionale e radio partner ufficiale dell’evento, che trasformerà la piazza in una grande festa collettiva.

Dalle 22,30 Arisa su palco del Politeama

Seguirà il live di Arisa (intorno alle ore 22.30), cantautrice e artista di fama nazionale, voce straordinaria, due volte vincitrice del Festival di Sanremo, che ha conquistato il pubblico con successi indimenticabili come “Sincerità” e “La Notte”, che darà vita ad una performance caratterizzata da un repertorio che spazia dai grandi successi sanremesi alle hit più recenti.

Allo scoccare della mezzanotte, si terrà il brindisi ufficiale di benvenuto al 2026 alla presenza del Sindaco di Palermo, momento istituzionale e simbolico che unirà l’intera comunità in un augurio collettivo di prosperità e serenità per il nuovo anno.

Seguono i The Kolors

A seguire, saliranno sul palco i The Kolors, una delle band pop-rock italiane più amate e di successo degli ultimi anni con hit da milioni di streaming. Vincitori di Amici nel 2015, hanno conquistato le classifiche guidati dal carismatico frontman Stash, coinvolgeranno il pubblico con la loro energia che mixa pop, funk ed elettronica.

La notte ballando

Per concludere alla grande, il travolgente show “I 40 che ballano 90”, dedicato alla musica dance anni ’90, per coinvolgere il pubblico con i grandi successi che hanno segnato un’epoca. Un finale coinvolgente per ballare e festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.

Nato nel cuore della movida palermitana nel 2014, da un gruppo di amici 40enni nostalgici della musica più iconica di sempre, lo Show Dance Anni ’90 è oggi un format di fama nazionale, un orgoglio siciliano che fa ballare tutta Italia. Il team artistico è composto da Fabio T. The Voice, Giampaolo Nuccio DJ, Alex Durante alle percussioni, il corpo di ballo della Cubana Academy, le attrazioni di Giba & Mimì, la collaborazione di Tony Jd e la direzione artistica di Amato Martina.

Lagalla: “Salutiamo insieme il nuovo anno”

“Anche quest’anno– dichiara il sindaco Roberto Lagalla – l’Amministrazione comunale vuole salutare il nuovo anno con un grande evento in piazza Politeama insieme ai cittadini e ai visitatori della città con un grande evento aperto a tutti e con artisti di calibro nazionale come Arisa e i The Kolors. Sarà un momento di festa, di condivisione e di identità cittadina, da vivere in serenità e nella piena sicurezza, così come è avvenuto negli ultimi anni grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine, degli organizzatori e dei volontari”

“La scelta di affidare l’organizzazione del concerto di Capodanno 2026 alla Gomad Concerti- sottolinea il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella – è il risultato di una procedura valutata con attenzione da una commissione tecnica riconosciuta per competenza, professionalità e autonomia. Sono stati esaminati i progetti per garantire qualità artistica, solidità organizzativa, sostenibilità economica e la capacità di assicurare uno spettacolo all’altezza delle aspettative della città, in questa occasione con due artisti capaci di abbracciare i gusti di diverse generazioni. La selezione rispecchia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere eventi di alto livello e ben strutturati, che valorizzano Palermo e offrano ai cittadini una festa sicura, organizzata e di grande richiamo”