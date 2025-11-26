Arisa e The Kolors saranno i protagonisti del concerto di Capodanno 2026, in programma a Piazza Ruggero Settimo, per i palermitani piazza Politeama. La commissione incaricata di valutare le proposte arrivate all’amministrazione comunale di Palermo in base all’apposito bando ha scelto la proposta artistica presentata da “Gomad concerti”.

Il sindaco Lagalla: “Salutiamo il nuovo anno ancora con un grande concerto”

“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – l’Amministrazione comunale vuole salutare il nuovo anno con un grande evento in piazza Politeama insieme ai cittadini e ai visitatori della città con un grande evento aperto a tutti e con artisti di calibro nazionale come Arisa e i The Kolors. Sarà un momento di festa, di condivisione e di identità cittadina, da vivere in serenità e nella piena sicurezza, così come è avvenuto negli ultimi anni grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine, degli organizzatori e dei volontari. Nei prossimi giorni, nel corso della conferenza stampa dedicata, presenteremo anche il programma completo delle festività: un calendario ricco, diffuso e pensato per coinvolgere non soltanto il centro, ma tante aree della città. Vogliamo che Palermo viva il Natale e il Capodanno come un’unica grande comunità, con opportunità culturali e momenti di convivialità per tutte e per tutti”.

Cannella: “Risultato di una procedura valutata con attenzione”

“La scelta di affidare l’organizzazione del concerto di Capodanno 2026 alla Gomad Concerti – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella – è il risultato di una procedura valutata con attenzione da una commissione tecnica riconosciuta per competenza, professionalità e autonomia. Sono stati esaminati i progetti per garantire qualità artistica, solidità organizzativa, sostenibilità economica e la capacità di assicurare uno spettacolo all’altezza delle aspettative della città, in questa occasione con due artisti capaci di abbracciare i gusti di diverse generazioni. La selezione rispecchia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere eventi di alto livello e ben strutturati, che valorizzino Palermo e offrano ai cittadini una festa sicura, organizzata e di grande richiamo”.