In piazza Ruggero Settimo solo 9800 persone. Controlli all'ingresso

Dagli ingressi contingentati alla lunga lista di oggetti banditi dall’area destinata al pubblico. Sarà un Capodanno sotto osservazione quello che si celebrerà nella notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio in piazza Ruggero Settimo, a Palermo. Luogo nel quale fervono i preparativi per allestire il palco che, fra gli altri ospiti, vedrà esibirsi la nota cantante italiana Elodie. Un modo per salutare al meglio l’anno nuovo e il ritorno dei grandi eventi nel centro città. Uno spettacolo che però vedrà una serie di limitazioni al fine di garantire la sicurezza degli artisti, dello staff e dei cittadini che assisteranno allo spettacolo.

Accessi e controlli agli ingressi

Limitazioni che riguarderanno, in primo luogo, il numero massimo di spettatori a cui sarà concesso di assistere al concerto. Saranno infatti 9800 gli accessi massimi consentiti fra piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo. Gli ingressi al pubblico saranno predisposti dal lato di via Emerico Amari. Per l’occasione vi sarà un pacchetto di stewards, vigilanti e volontari che avranno il compito di assistere il pubblico nelle operazioni di ingresso. Evento per il quale, in oltre, saranno rimossi gazebo e dehors nelle vie di accesso e di fuga. Il Comune provvedrà inoltre a transennare le aree di cantiere presenti in zona. Ciò per garantire il massimo della sicurezza.

Alto dispiegamento di forze dell’ordine

Ed è proprio la sicurezza a costituire il nucleo centrale del piano. Per l’occasione infatti, l’Amministrazione ha previsto un alto impiego del personale della polizia municipale. Saranno quattordici le pattuglie impegnate durante il concerto, affiancate dal personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la gestione dell’ordine pubblico. Infine, sarà presente sul posto l’indispensabile personale dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa. In particolare, i vigili urbani si occuperanno di servizi espressamente dedicati a quanto necessario alla sicurezza di piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo. Inoltre, sarà incrementato il personale presso la centrale operativa per garantire maggiore efficienza alla rete di collegamenti.

Oggetti vietati

All’interno del perimetro non sarà possibile portare una lunga lista di oggetti ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità. Sarà vietato introdurre strumenti atti ad offendere, quali: valigie e trolley; bombolette spray; trombette da stadio; armi, armi giocattolo, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio e catene; bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile ;bastoni per selfie e treppiedi; aste e ombrelli muniti di punta ;strumenti musicali, penne e puntatori laser; droni e aeroplani telecomandati ;biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi; tende e sacchi a pelo; spray antiaggressione; tutti gli altri oggetti atti ad offendere.

Non si potrà sostare in centro

Al fine di rendere l’area del palco e degli spettatori libera fino all’orario di accesso del pubblico, il sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta di sostare, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o nelle aree ad uso pubblico, sui muretti, sui gradini, sugli spazi verdi e sugli arredi nelle due piazze il giorno 31 dicembre, consentendo solo l’attraversamento per raggiungere altre destinazioni fino alle 20:00, impedendo qualsiasi sosta o accampamento connessa alla volontà di occupare anzitempo l’area evento creando immaginabili disagi o potenziali contrasti tra gli spettatori.

Strade chiuse e stop ai parcheggi

Un evento molto atteso e che vedrà numerose restrizioni sotto il profilo della viabilità. Ciò ai recenti episodi di criminalità che hanno interessato il fenomeno della malamovida. Appuntamento per il quale l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo, guidato dall’architetto Francesco Palazzo e dal Capo Area Alessandro Carollo, ha emananto l’ordinanza 1702 del 27 dicembre 2023. Documento nel quale l’Amministrazione fissa le regole sul fronte della viabilità, prevedendo diverse limitazioni alla viabilità. L’atto prevede una lunga serie di dieviti. Fra questi, la chiusura al transito veicolare e l’attuazione del divieto di sosta con rimozione coatta su piazza Calstenuovo (tratto fra via Libertà e via Dante); via Dante (tratto via Libertà e Via Garzilli); via Guarino Amelia, via Paolo Paternostro (fra via Garzilli e piazza Castelnuovo), via Turati; via Gaetano Daita (fra via Gallo e via Turati) e via Panascia. Regole che saranno in vigore dalle 7 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio 2024.

Limitazioni importanti su via Libertà

Una rivoluzione al traffico che vedrà, fra i suoi elementi principali, la chiusura al traffico di via Libertà, nel tratto compreso fra piazza Croci e piazza Castelnuovo. Gli attraversamenti dell’arteria del centro città saranno possibili sull’asse fra via Archimede e via Siracusa. E’ inoltre prescritta la collocazione di barriere new jersey in tutte le strade di accesso a piazza Castelnuovo e a piazza Ruggero Settimo.

Stop a piste ciclabili e rimozione degli stalli

Limitazioni che riguarderanno anche la mobilità sostenibile. E’ stata disposta la temporanea sospensione delle piste ciclabili. Ciò per fa fronte alla previsione dell’afflusso di numerosi pedoni in zona. Fatto per il quale gli uffici, per ragioni di sicurezza pubblica, hanno richiesto alle aziende che gestiscono il servizio di mobilità sostenibile “la rimozione degli stalli e alloggiamenti di biciclette e/o monopattini e comunque lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla manifestazione circoscritte da delimitazioni in base al Piano di Sicurezza vagliato dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo. L’Organizzazione quale richiedente, si raccorderà con gli eventuali Enti Gestori di noleggio di monopattini, mezzi a ruota, bici e similari anche elettriche presso i quali il richiedente provvederà ad assolvere gli eventuali adempimenti amministrativi dovuti”.

Carta e Lagalla: “Capodanno sia festa per la città”

Un provvedimento spiegato dall’assessore alla Rigenerazione Urbana Maurizio Carta. “Perché sia una festa deve potersi svolgere con il massimo del comfort per il pubblico e con la massima sicurezza delle persone che arriveranno per godere la celebrazione dell’inizio del nuovo anno. Per questo motivo il Comune di Palermo e gli organizzatori dell’evento hanno lavorato a stretto contatto con la Prefettura e con la Questura per definire un piano di viabilità e sicurezza che garantisca che tutto si svolga in tranquillità per tutti e in piena sicurezza rispetto a qualsiasi evento critico”. Un messaggio condiviso dal sindaco Roberto Lagalla, che rivolge un appello alla cittadinanza. “Il concerto di Capodanno in piazza deve essere un grande momento di festa della città. L’augurio è che sia vissuto dal pubblico con la voglia di divertirsi nell’ottica di amare sempre di più questa città. Il Comune, insieme a Prefettura, Questura, l’organizzazione e tutti i soggetti coinvolti, sta facendo la sua parte per garantire uno spettacolo in sicurezza e per favorire la partecipazione di tutti allo spettacolo, a cominciare dai diversamente abili”