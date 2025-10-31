Intervento di carabinieri e polizia municipale

Lunghe code sulla statale Palermo Sciacca fino allo svincolo di Altofonte. La causa stavolta non l’incidente stradale, ma un gruppo di capre che sono entrate nella carreggiata e hanno percorso alcune centinaia di metri.

Sono intervenute diversi carabinieri che sono riusciti a bloccare gli animali in una area di sosta. Sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Altofonte.

Adesso si sta cercando di individuare il proprietario e fare intervenire qualcuno per fare uscire gli animali dalla sede stradale. Per percorrere qualche chilometro si è impiegato un’ora.