Un carabiniere libero dal servizio ha salvato un automobilista a Palermo. E’ successo in via Ernesto Basile. Un uomo di 67 anni è finito con l’auto contro un albero e ha perso i sensi.

Il militare si è fermato e ha prestato soccorso al conducente. Grazie alle nozioni di primo soccorso e ai corsi di formazione fatti nell’arma, ha praticato un massaggio cardiaco per diversi minuti finché l’uomo ha ripreso conoscenza ed è stato poi trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove è rimasto sotto osservazione, fortunatamente non in pericolo di vita.

“Soddisfazione è stata espressa – dicono dal sindacato dei carabinieri Usic Sicilia – che rivolge al collega il più sentito ringraziamento per il gesto eroico e altamente simbolico: testimonianza concreta del significato profondo dell’essere carabiniere, sempre al servizio della collettività, anche al di fuori dell’orario di lavoro. Un esempio di dedizione e umanità che onora l’arma e la società tutta”.