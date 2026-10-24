I carabinieri di Balestrate hanno sequestrato un’area di rimessaggio e denunciato il titolare. L’attività di controllo è stata condotta insieme ai militari forestali del centro anticrimine natura di Palermo, del nucleo investigativo ambientale agroalimentare e forestale) e del nucleo ispettorato del lavoro di Palermo.

Sono state riscontrate difformità normative: in particolare, l’azienda risultava sprovvista dell’autorizzazione unica ambientale , necessaria per la gestione delle emissioni in atmosfera e lo scarico dei reflui industriali prodotti dalle lavorazioni nautiche. Inoltre è emerso che non è garantita la sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dei lavoratori. ​

L’intera area è stata sequestra. Sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende per un importo complessivo di circa 19.000 euro. ​L’imprenditore, un 66enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.