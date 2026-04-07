Non ci sono problemi di scorte di carburante avio all’aeroporto di Palermo e nessun problema è previsto, al momento, neanche negli approvvigionamenti. Dall’aeroporto di Palermo rassicurano circa la situazione dei carburanti avio e dunque sulla operatività dei voli nazionali e internazionali.

“All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo al momento non si riscontrano criticità sull’approvvigionamento di carburante per aviazione Jet A1” affermano dalla Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo.

Nessuna conseguenza sull’operatività dei voli

“L’operatività dei voli non ha subito conseguenze. Pur in un contesto di monitoraggio della situazione, che richiede comunque un approccio prudenziale, siamo costantemente in contatto con i nostri fornitori e operatori al fine di garantire tempestiva reattività ed evoluzioni nella fornitura del carburante”, concludono dalla società di gestione.

Anche il comune verifica l’andamento della situazione

“Il Comune segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione legata all’approvvigionamento di carburante per il trasporto aereo, che sta interessando il contesto nazionale e internazionale – dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo – In queste ore sono stato costantemente in contatto con i vertici della Gesap per monitorare ogni sviluppo e garantire un aggiornamento tempestivo. Allo stato attuale, l’operatività dello scalo Falcone Borsellino non sta subendo conseguenze e i voli proseguono regolarmente. Continueremo a seguire la situazione con la massima prudenza e responsabilità, pronti a intervenire qualora si rendesse necessario”, conclude il sindaco.

La situazione generale

L’allarme nasce dalla situazione dichiarata da altri aeroporti. Dal 4 aprile, infatti, gli aeroporti di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia operano con forniture di carburante contingentate. Air BP Italia – uno dei principali operatori di rifornimento aeronautico – ha emesso un Notam, il bollettino ufficiale rivolto alle compagnie, che fissa la priorità assoluta ai voli ambulanza, ai voli di Stato e ai collegamenti con durata superiore alle tre ore. Per tutti gli altri, distribuzione razionata. Ma il tema, attualmente, non riguarda Palermo