Per l'ex Ministro si apre una nuova stagione politica

“Il centro politico non è un luogo fisico ma un modo di pensare, utile a contrastare i radicalismi. Noi siamo qui, nel centro destra, con Forza Italia e con il presidente Schifani, proprio per creare queste condizioni”. E’ il pensiero di Totò Cardinale, presente alla Convention di Forza Italia al Teatro Massimo di Palermo.

Per l’ex Ministro che proviene da una lunga tradizione politica, iniziata con la Democrazia Cristiana, adesso “si apre un nuovo corso per l’area politica dalla quale provengo: in Forza Italia, con la guida intelligente del Presidente Renato Schifani, si crea un’area capace di raccogliere le istanze politiche popolari, democratiche e liberalriformiste”.

Cardinale rivendica un ruolo centrale per chi proviene da quella storia politica: “la mia presenza qui, oggi, insieme a Vito Riggio (neo A.D. di Gesap) , che proviene dalla stessa tradizione, è la testimonianza di una grande area che vuole dare voce alla istanze liberalriformiste”.

