Nuova bufera sulla sanità siciliana e sul futuro del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo (Ccpm) dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Con una nota ufficiale indirizzata al presidio ospedaliero ionico, l’Asp di Messina ha disposto uno stop ai nuovi interventi complessi e alle operazioni sui neonati, limitando l’attività della struttura esclusivamente ai casi di media e bassa complessità.

Il provvedimento aziendale recepisce le prescrizioni formulate a livello ministeriale a fine settembre sulla base delle valutazioni di un gruppo di lavoro di Agenas. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aveva infatti rilevato per Taormina volumi di attività più elevati rispetto a Palermo, segnalando tuttavia un tasso di mortalità superiore alla media nazionale.

L’affondo del M5S: “Sconfessato il modello hub-spoke”

Durissima la reazione politica del capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, che punta il dito direttamente contro la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. “È l’ennesimo fallimento perché il parere ministeriale si fonda sulla scelta scellerata di creare un sistema hub-spoke, con il centro di Taormina subordinato a quello di Palermo, un meccanismo che non esiste in nessun’altra regione d’Italia”, attacca il deputato pentastellato.

Secondo De Luca, il piano voluto a suo tempo dall’allora assessore Daniela Faraoni — sostenuto in commissione Salute dal centrodestra e condiviso anche dalla deputazione messinese e dal sindaco di Taormina — sarebbe stato smentito da Roma. “Si dichiarava a gran voce che, così facendo, l’eccellenza taorminese sarebbe stata salvata. Adesso, invece, il Ministero ha sconfessato il piano siciliano. Se le cose non cambieranno, sono pronto a scommettere che presto il Bambino Gesù non sarà più disponibile a svolgere la sua attività nel centro ionico e ricominceranno i viaggi della speranza delle famiglie siciliane verso il Centro-Nord”.

I dati tecnici e i dubbi sulla tenuta di Palermo

Nel ricostruire la vicenda, l’esponente del M5S richiama anche la relazione tecnica dello stesso ospedale Bambino Gesù, allegata al parere ministeriale, secondo cui i decessi osservati a Taormina non differirebbero da quelli attesi in relazione alla complessità dei casi trattati.

Per De Luca, la scelta di individuare Palermo come centro principale (hub) non troverebbe riscontro nei numeri: “Palermo non aveva mai sviluppato i numeri e il livello delle prestazioni svolte a Taormina e ancora oggi non ha l’esperienza e le capacità per farlo. Non si può condannare a morte o alla lenta agonia un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo”.

L’appello all’Ars: “Cosa accadrà dopo il 31 dicembre?”

Il parere del Ministero datato 25 settembre, sottolinea ancora il capogruppo pentastellato, certificherebbe lo stop alla sperimentazione per la mancanza di prerequisiti vincolanti, chiedendo una revisione profonda della rete entro 90 giorni e garanzie di sostenibilità finanziaria.

Da qui la richiesta di un immediato confronto parlamentare: “Perché la Regione non ha parlato di un provvedimento del 25 settembre? Perché l’assessore alla Sanità non ha riferito nulla alla commissione Salute? Chiediamo che riferiscano subito, in Aula e in commissione Salute. Il governo deve dire come saranno garantiti i casi urgenti e neonatali e cosa accadrà dopo il 31 dicembre, quando scadrà la convenzione con il Bambino Gesù”.