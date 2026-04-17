I militari della guardia costiera di Palermo hanno fermato al porto una nave da carico battente bandiera portoghese per gravi carenze di sicurezza. L’ispezione è scattata quando la nave è attraccata in banchina nel porto del capoluogo siciliano. Il controllo ha evidenziato una serie di criticità che hanno reso necessario il fermo amministrativo dell’unità fino alla completa risoluzione delle difformità rilevate. Si tratta della terza nave fermata dall’inizio dell’anno dalla direzione marittima della Sicilia occidentale.

L’imbarcazione Ro-Ro Cargo è un traghetto specializzato nel trasporto di carichi rotabili, progettato per l’imbarco di veicoli e mezzi pesanti tramite rampe. Si tratta di una nave di dimensioni considerevoli, con una lunghezza complessiva di 146 metri e una stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.

A bordo del mezzo c’è un equipaggio di nazionalità prevalentemente polacca e rumena. Sono emerse una serie di lacune nell’organizzazione delle emergenze di bordo, con particolare riferimento alle procedure antincendio che non sono state eseguite correttamente. Sono state evidenziati problemi alla sicurezza delle attrezzature, spesso rese inutilizzabili o inaccessibili a causa del carico, e una generale carenza nella manutenzione dei dispositivi di salvataggio e delle dotazioni necessarie per la navigazione in sicurezza.

L’imbarcazione rimarrà ora ferma nel porto di Palermo fino al ripristino degli standard minimi previsti dalle convenzioni internazionali e alla verifica dell’avvenuta rettifica di tutte le irregolarità da parte dell’autorità marittima.

L’attività di Port State Control svolta dalla Guardia Costiera rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che le navi straniere che transitano nei nostri porti rispettino i parametri di sicurezza internazionali. I compiti del Corpo includono la salvaguardia della vita umana in mare, la protezione dell’ambiente marino e il costante controllo ispettivo sul naviglio mercantile per prevenire incidenti marittimi.

Proprio in questi giorni di aprile ricorre l’anniversario del naufragio del Titanic, avvenuto nel 1912. Quell’evento, rimasto impresso nella memoria collettiva, ha storicamente segnato l’inizio di una nuova sensibilità globale verso la salvaguardia della vita umana in mare, portando alla creazione della SOLAS (Safety of Life at Sea), la principale convenzione internazionale per la sicurezza marittima le cui norme sono ancora oggi alla base dei controlli effettuati sulle navi in tutto il mondo.