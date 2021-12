Pensavano di agire indisturbati, trafugando salumi dal banco frigo di un supermercato dell’area industriale di Carini. Ma gli è andata male perché sono stati sorpresi con le mani nel sacco, poi però sono fuggiti via, facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

La fuga a bordo dell’auto

Agli addetti alla sicurezza, in servizio nell’attività commerciale non è sfuggito il loro fare sospetto. Così la coppia è stata fermata all’uscita del supermercato e intimata a restituire ciò che avevano appena rubato. Durante lo svuotamento della borsa in cui l’uomo e la donna pensavano di avere occultato la merce, i due si sono dati alla fuga. L’uomo si è dileguato a piedi, mentre la donna si sarebbe allontanata a bordo di una lancia Y.

Aperte le indagini dopo la denuncia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per raccogliere la denuncia del proprietario del supermercato e i rilievi del caso.