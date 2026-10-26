Gabriella Musso è ufficialmente consigliera comunale di Carini. Il giuramento si è svolto lo scorso 21 ottobre, nel corso della seduta pubblica del consiglio comunale convocata dal presidente Armetta.

L’insediamento arriva a seguito della sentenza del Tar Sicilia, pubblicata il 7 ottobre 2026, che ha accolto il ricorso presentato dalla consigliera, disponendo la correzione dell’attribuzione dei seggi relativi alle elezioni amministrative del maggio scorso. Il Tribunale ha riconosciuto alla coalizione collegata alla sindaca Rosa Covello il quindicesimo seggio, attribuito alla lista Forza Italia, dichiarando eletta Gabriella Musso, che aveva ottenuto 312 preferenze.

La vicenda giudiziaria è stata seguita dall’avvocato Aldo Russo, che ha assistito Gabriella Musso nel ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, conclusosi con il riconoscimento del diritto della candidata a sedere in Consiglio comunale.

A esprimere soddisfazione è l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

«Rivolgo a Gabriella Musso i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico. Il suo ingresso in Consiglio comunale rappresenta un momento significativo per la rappresentanza politica del territorio e per il rafforzamento di una squadra che vuole continuare a lavorare con serietà, concretezza e spirito di servizio. Gabriella potrà offrire un contributo prezioso attraverso l’ascolto dei cittadini, l’attenzione alle esigenze delle famiglie e il confronto costante con il tessuto economico e sociale di Carini».

«La politica deve ritrovare sempre più la propria dimensione territoriale, fatta di presenza, responsabilità e capacità di dare risposte. Sono certo che Gabriella saprà interpretare questo ruolo con impegno e determinazione. A lei va il mio sostegno, nella convinzione che il lavoro nelle istituzioni debba avere un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita delle nostre comunità», conclude Tamajo.