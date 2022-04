Ieri sera l’allarme lanciato al centralino dei pompieri

Storia a lieto fine per un cagnolino che era rimasto intrappolato tra le sbarre del cancello di un’abitazione a Villagrazia di Carini, nel palermitano. A salvarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco che hanno raccolto la segnalazione di un passante che ha visto l’animale sofferente e in difficoltà. Alla fine la stessa persona che ha chiesto l’intervento ha deciso di adottare il trovatello e se lo è portato a casa.

La segnalazione

L’operazione salvataggio è partita poco prima delle 22 di ieri quando è arrivata una telefonata al centralino dei vigili del fuoco. Ad essere stata segnalata la presenza di un meticcio rimasto intrappolato tra le sbarre di un cancello in ferro di via Agnelleria. Immediato l’arrivo del distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco che, una volta sul posto, si sono messi subito al lavoro per cercare di liberare l’animale impaurito ed anche un pò sofferente.

Le operazioni di salvataggio

I pompieri, con gli attrezzi necessari, sono riusciti ad allargare le due sbarre in ferro che praticamente tenevano incastrato il bacino del meticcio, non dandogli più la possibilità di andare avanti o indietro. Una volta libero sono state constatate le buone condizioni generali del cane che tremava, aveva soltanto avuto tanta paura. Nella parte del corpo rimasta intrappolata aveva solo qualche graffio e nulla di più. Le operazioni per liberarlo sono durate all’incirca un paio di ore.

L’adozione seduta stante

Provvidenziale il fatto che sia stata fatta questa segnalazione e l’operatività dei pompieri. Il povero animale poteva rischiare di rimanere vittima di qualche branco di randagi e non avrebbe avuto modo di scappare in quelle condizioni. Per il trovatello una doppia fortuna: infatti non solo è stato salvato ma ha anche contemporaneamente trovato famiglia. La persona che infatti lo ha trovato e lanciato la segnalazione ai pompieri ha deciso di adottarlo. Se lo è portato a casa sano e salvo, e adesso potrà anche contare sull’affetto di una famiglia.