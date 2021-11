Zona transennata, si attende il progetto di recupero

Paura stamani per il maltempo nel Palermitano. Alcune parti della Torre del Baglio di Villagrazia di Carini sono crollate a causa della pioggia che si è abbattuta in questi giorni sulla provincia di Palermo. Fortunatamente il crollo non ha causato feriti o altri danni agli edifici adiacenti.

Era già posta sotto sequestro

Lo storico edificio si trova proprio sul mare e che già tre anni fa, nel 2018, era stata sottoposta a sequestro dalla polizia municipale di Carini in seguito a precedenti crolli.

La messa in sicurezza dei vigili del fuoco

A intervenire immediatamente sono stati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la costruzione. L’immobile, chiamato anche Torre del Borgo Pescatore, ha infatti un grande valore storico, si tratta di una costruzione del 1538 e fa parte del complesso dei beni del principe di Carini, Cesare La Grua.

Zona transennata, si attende il progetto di recupero

La zona è interamente transennata, anche per garantire l’incolumità pubblica. Il Comune ha un progetto di recupero e attende il via libera dalla soprintendenza.

Situazione di stallo da anni

Ormai da diversi anni va avanti la diatriba su chi debba intervenire sulla manutenzione della storica Torre dei pescatori. Nel 2018, dopo il sequestro della polizia municipale di Carini, i proprietari privati furono denunciati per non avere eseguito il consolidamento e la ristrutturazione per eliminare i pericoli di crollo. La mancanza di un vincolo vero e proprio oggi ha portato a questo nuovo crollo della struttura.

Piogge e vento

Le piogge e le forti raffiche di vento che hanno colpito il carinese e tutta la provincia di Palermo, hanno causato danni. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Tra alberi caduti e cornicioni a rischio crollo, diverse segnalazioni nel Centro storico di Carini, in corso Italia e nella zona del lungomare.