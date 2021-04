La nota di Amap

Amap comunica disservizi erogazione idrica alle utenze di Villagrazia di Carini

Lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio di distribuzione S. Anna

Disagi per i cittadini di Villagrazia di carnini (PA) a causa di aluni lavori di manutenzione in un serbatoio idrico da parte dell’Amap. La società informa la cittadinanza che, a causa di problematiche tecniche, rilevate presso il serbatoio di distribuzione S. Anna e dei necessari lavori di riparazione, già in fase di esecuzione, nella giornata di oggi, martedì 6 aprile, si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica, alle utenze cittadine di Villagrazia di Carini.

Domani il fine lavori

Il servizio di erogazione alle utenze, è previsto venga ripristinato, salvo imprevisti rilevati in corso d’opera, nella giornata di domani, mercoledì 07/04/2021, secondo la turnazione in vigore. “Ogni aggiornamento – fa sapere lìAmap – sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)”.