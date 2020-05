l'amap è intervenuta per agire sulla perdita e sistemare il guasto

E’ scoppiata una grossa tubatura nella circonvallazione, zona autostrada a Bagheria, in provincia di Palermo.

Questa tubatura, di competenza dell’AMAP, potrebbe causare disagi all’erogazione idrica in via papa Giovanni, zona Gesuiti, via Santa Marina e via Consolare e zone limitrofe.

L’Amap spa è prontamente intervenuta per agire sulla perdita e sistemare il guasto.

L’assessore ai Servizi a rete Angelo Barone informa che si potrebbero verificare dei ritardi nella distribuzione dell’acqua nelle zone suddette per sistemare il guasto.

L’amministrazione di Bagheria si scusa per i disagi che saranno prontamente eliminati.