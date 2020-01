A Palermo

Per una grossa perdita sulla tubazione di via Lanza di Scalea, è stata sospesa l’erogazione nel circuito “Lanza di Scalea” che, comprende la via San Lorenzo dal civico 288, alla via Tommaso Natale, fino all’angolo con via Fabio Besta e la via Lanza di Scalea, a Palermo.

L’intervento di manutenzione è previsto per domani. L’erogazione idrica sarà riattivata al termine dell’intervento di manutenzione e si normalizzerà nelle 24 ore successive.