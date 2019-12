In centro

L’Amap informa che per un intervento di manutenzione,sulla tubazione di alimentazione della sottorete Politeama è costretta a ridurre la pressione d’esercizio.

Di conseguenza, a partire dalle ore 7 alle 18 di domani sarà ridotta l’erogazione idrica nella zona in questione. Si potranno verificare alcuni disservizi, derivanti dalla riduzione delle pressioni in rete, nella zona delimitata tra le vie Duca della Verdura, via Notarbartolo, Malaspina, Bixio, Spallitta, Regina Margherita, Guglielmo il Buono, Colonna Rotta, Albero Amedeo, Vittorio E. Orlando, Volturno, Cavour e F.sco Crispi.

L’erogazione sarà ripristinata tempestivamente a lavori ultimati e si normalizzerà nelle 24 ore successive.