L'erogazione si normalizzerà nella serata di martedì 5 novembre

Si prevedono disagi e disservizi oggi e domani nell’erogazione idrica dell’acquedotto nel comune di Partinico. A confermarlo è l’Amap in una nota.

La partecipata palermitana, che a Partinico si occupa della gestione dell’acquedotto civico, informa che, a seguito di intervento di manutenzione straordinaria, da effettuare sul tratto di rete di distribuzione della città di Partinico di via Benevento, in corrispondenza di via Taranto, da oggi, lunedì 4 novembre a domani, martedì 5 novembre, si potrebbero verificare disservizi nell’erogazione alle utenze idriche. In particolare le interruzioni dell’erogazione di acqua potrebbero avvenite lungo la circonvallazione Partinico (ex SS 186) nel tratto da via Benevento a via Vecchia di Valguarnera e in contrada Turrisi e zone limitrofe.

L’erogazione idrica alle utenze, fa sapere l’Amap, salvo imprevisti rilevati in corso d’opera, si normalizzerà nella serata di martedì 5 novembre. Per eventuali informazioni si potrà contattare i seguenti numeri: 091/279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).