La chiusura il 16 novembre

Gli sportelli dell’Amap di Lascari e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, rimarranno chiusi il 16 novembre prossimo. A comunicarlo è la stessa società partecipata palermitana attraverso una nota.

L’Amap, con un breve avviso, ha comunicato che, mercoledì 16 novembre, gli sportelli utenza ubicati nei Comuni di Lascari e di San Giuseppe Jato, rimarranno chiusi. La partecipata si occupa di gestire nei due comuni il servizio idrico.

La società mette a disposizione per ogni informazione e per assistenza una linea telefonica e il sito web. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.amapspa.it oppure telefonare al numero verde 800-915333 / 800-050911 (esclusivamente da telefono fisso) o al numero 091.279111 (risponditore automatico).