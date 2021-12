Gli amici di Carmen Prestifilippo cercano di dare un futuro al cucciolone

Il cane Otto è rimato solo. La sua padrona è morta all’improvviso in un maledetto pomeriggio di fine dicembre a causa di una crisi epilettica. In contemporanea allo sgomento ad al lutto per la fulminea perdita di Carmen Prestifilippo, questo il nome della donna di 44 anni scomparsa, due giorni dopo il suo compleanno, è partito il tamtam degli amici, colleghi e parenti sui social per fare adottare il cane.

“Regalate ad Otto il Natale sereno, ed un futuro”

“Regalate a Otto il Natale sereno che gli è stato strappato”, si legge sulle bacheche di amici, colleghi e parenti di Carmen Prestifilippo. Occorre trovare qualcuno che accolga il cucciolone per donargli “un sereno Natale, oltre che un futuro”.

“Un cane dolce e affettuoso”

Tutti sono molto legati al cane che descrivono “affettuoso e dolce” e che conoscono da quando aveva pochi mesi.

“Otto è un cane buono, mansueto, va d’accordo con tutti – racconta Lia, un’amica della donna -. Era un cucciolino quando è arrivato ed “è cresciuto tra le braccia di Carmen che per lui aveva un amore smisurato”.

Il cane adesso è in una struttura d’accoglienza

Vivevano insieme in un appartamento in centro a Palermo, dopo la morte della donna il cane è stato portato in una struttura di accoglienza e adesso è in stallo: la speranza è che possa trovare una casa e qualcuno che gli voglia bene. “Dopo tanti anni d’amore si trova solo e spaventato”, dice Carlomauro, un altro amico che si sta occupando del “gigante buono che va d’accordissimo con altri cani e con i bambini: da tanti anni è un membro della nostra comitiva di amici”, dice ancora.

“Siamo consapevoli del periodo di festa – spiega – saremo ben contenti se qualcuno volesse tenerlo con sé a partire anche da dopo Capodanno, purché la sua vita possa tornare serena. Naturalmente accettiamo proposte di adozione da qualsiasi città, basta che ci sia l’affetto”.

Il buon Otto ha otto anni, è sterilizzato, vaccinato. Ed è anche abituato a viaggiare e a stare in compagnia. Lo dimostrano le tante foto presenti sugli account social della 44enne che immortalano momenti di gioia condivisa.

Per adottare Otto si può telefonare o scrivere a Carlomauro al seguente numero: 347 7208695.