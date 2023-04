In 4 sono stati arrestati dai carabinieri

I carabinieri danno un volto e un nome alla banda che aveva messo a segno una serie di furti tra Carini e Isola delle Femmine, nel Palermitano. In quattro arrestati. A loro sarebbero riconducibili secondo gli inquirenti almeno 11 colpi che hanno fruttato migliaia di euro e oggetti di valore.

Le ordinanze di custodia cautelare

I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo. A finire in manette quattro persone, tre sottoposte agli arresti domiciliari e una alla custodia cautelare in carcere. Nei loro confronti, a conclusione delle analitiche attività d’indagine svolte dalle locali stazioni di Carini e Isola delle Femmine, raccolti gravi indizi di responsabilità in relazione a 11 furti. Tra questi 2 sarebbero stati solo tentati e quindi non andati a buon fine.

Il bottino

Stando alla ricognizione e ricostruzione fatta dai militari dell’Arma i quattro della banda avrebbero raccolto da questa serie di furti all’incirca 5.330 euro e numerosi articoli informatici da quattro esercizi commerciali. Ed ancora vari monili in argento, una mountain bike di cospicuo valore e articoli informatici riposti all’interno di autovetture, da private abitazioni. Portati via persino giocattoli e materiale didattico da un istituto scolastico.

Le accuse

Gli arrestati dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e furto in abitazione, tutti commessi nei territori di Carini e Isola delle Femmine nel periodo tra dicembre 2021 e marzo 2023.

