Ripresi dalle telecamere

Gli agenti della polizia municipale di Carini hanno denunciati quattro uomini sorpresi a gettare rifiuti ingombranti in via Vespucci a Villagrazia ed in piazza Margi a Carini.

I residenti sono stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

“La denuncia scatta se si abbandona anche un piccolo ingombrante. Si rischia una reclusione fino a tre anni e sei mesi – dice il comandante dei vigili urbani di Carini Marco Venuti – Noi proseguiremo nell’azione di contrasto insieme agli ispettori ambientali della protezione civile e con l’aiuto dei carinesi che tifano per noi. Gli sporcaccioni devono stare attenti ormai con il sistema di videosorveglianza riusciamo a controllare l’intero territorio comunale”.