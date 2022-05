L’episodio accaduto nel centro di Carini

Diventa virale sui social un video di maltrattamenti ad un cinghiale di piccola taglia. Preso per le zampe posteriori e trascinato per metri, attorno si vedono almeno tre ragazzini che ridono. Episodio che è accaduto a Carini, nel palermitano, e che è diventato già oggetto di una dura presa di posizione da parte degli animalisti. Partiti già i primi esposti ed è caccia ai responsabili.

Il video incriminato poi rimosso

Nel video, che dopo poco è stato rimosso dagli stessi autori che evidentemente hanno capito la gravità del fatto, si intravedono dei ragazzi maltrattare verosimilmente un cinghiale, anche se sulla razza ci sono dubbi. Potrebbe essere anche un maialino o un probabile incrocio. Questo non è stato possibile capirlo attraverso le immagini. In poco tempo il video ha cominciato a rimbalzare su facebook di profilo in profilo, di pagina in pagina. Sino a che non è arrivato all’attenzione dell’Enpa, l’ente nazionale protezione animali.

L’esposto

Ad essere stato evidenziato il fatto che già quanto accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine: “Chi ha pubblicato il video del maialino maltrattato a Carini – afferma Paride Martorana dell’Enpa di Carini – ha pensato bene di cancellare il post e bloccarmi da facebook. Fortuna che abbiamo salvato tutto e inoltrato il giorno stesso un esposto alle forze dell’ordine affinché portino avanti le indagini”.

“Siete la vergogna del paese”

Ancora più esplicito il commento dell’Enpa: “Che sarà mai un maialino, forse un cinghiale giovane, che vaga per le vie del paese. Eppure queste sono le immagini che vengono pubblicate sui social. In sottofondo risate e sghignazzamenti, propri dell’uomo alpha”. Ad essere stata formalizzata la denuncia ai carabinieri di Carini, all’Asp veterinaria, alla polizia municipale e al sindaco. “Voi tutti siete la vergogna del paese – aggiungono dall’Enpa -. Una meravigliosa città che è abitata da trogloditi. Per fortuna non sono tutti così. Vi terremo aggiornati. Chi sa qualcosa scriva whatsapp al numero 0916536444”.