Tra oggi e domani protagonisti “Mister torcia” e la danza

Oggi, sabato 18 dicembre, e domani, domenica, dalle ore 16 in poi doppio appuntamento con “Natale al Parco”. Si tratta della rassegna di animazione, giochi, spettacoli gratuiti per i bambini organizzata presso il parco cittadino di via Rovigo a Piano Agliastrelli a Carini. A curare l’evento l’associazione culturale “Almoad” e la testata giornalistica “Il Carinese”.

Il programma

Oggi salirà sul palco “Mister Torcia” mentre domenica si esibirirà Zazu con la danza degli slinky. Gli spettacoli del week end saranno preceduti da alcuni giochi d’intrattenimento ideati e condotti dal gruppo scout del “Carini 2”. Sempre nella stessa giornata di sabato sarà aperta la casetta di Babbo Natale e l’occasione sarà utile per riempire il baule solidale di regali incartati destinati a bambini meno fortunati. “Donare e’ più bello che ricevere.. soprattutto a Natale” sottolineano gli organizzatori. Ovviamente non mancheranno pop corn, zucchero filato e tante dolcezze per allietare il palato dei piccoli spettatori.