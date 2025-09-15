Un giovane è stato accoltellato ieri a Carini in pieno giorno. Il ragazzo è stato colpito al braccio e al petto nel corso di una lite nata per futili motivi.

Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato il ferito in ospedale a Partinico per essere medicato. Non è in pericolo di vita. E’ stato raggiunto al petto e al braccio fortunatamente senza colpire organi vitali. L’aggressore, sotto l’effetto dell’alcool è stato denunciato.

A raccontare la vicenda è la madre della vittima dell’accoltellamento “Per futili motivi hanno accoltellato mio figlio – dice Mary Giammona, giornalista e inviata di TeleJato, – al braccio e al petto. Ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentato omicidio. Questa gente cammina armata, non ha nulla da perdere, perché non conosce nessuna dignità”.