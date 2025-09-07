Tentato femminicidio a Marostica

Una notte di terrore in una sala slot di Marostica: un ex marito armato di coltello irrompe e attacca la sua ex moglie, ferendola gravemente.

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 45 anni, cittadino italiano residente a Rosà e con precedenti penali, accusato di tentato omicidio nei confronti della sua ex moglie, una donna di 43 anni anch’essa italiana. L’episodio si è verificato la notte scorsa, intorno alle 22.50, all’interno di una sala slot situata lungo viale Monte Grappa a Marostica, in provincia di Vicenza. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, è entrato nel locale armato di un coltello da cucina che aveva con sé e si è scagliato contro la vittima, che lavora come addetta alla mescita nel locale.

L’aggressione

La donna è stata colpita con diverse coltellate al busto, al volto e alle braccia, mentre l’aggressore le sferrava contemporaneamente calci e pugni al corpo. Gridando e cercando aiuto, la 43enne ha attirato l’attenzione di alcuni avventori presenti, riuscendo a sottrarsi momentaneamente all’assalitore e rifugiandosi in un’altra sala del locale. Qui ha implorato assistenza ai presenti, ma è stata raggiunta nuovamente dall’uomo, che l’ha insultata e minacciata di morte, colpendola ancora. Una testimone oculare, una donna presente nella sala slot, ha tentato di intervenire frapponendosi tra i due e suggerendo alla vittima di nascondersi tra le macchine da gioco. È stata proprio lei a chiamare il numero di emergenza 112.

L’intervento dei militari

Sul posto sono giunti rapidamente i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, che hanno individuato l’uomo, visibilmente sporco di sangue. Il 45enne, a quel punto, ha lasciato cadere il coltello a terra e non ha opposto resistenza, permettendo ai Carabinieri di bloccarlo immediatamente. La vittima, nel frattempo, è stata soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata all’ospedale di Bassano del Grappa per gli accertamenti necessari. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata, con ferite gravi ma non in pericolo di vita. I sanitari l’hanno medicata a lungo durante la notte.

Le indagini

Nel corso del sopralluogo effettuato dai Carabinieri, è stato repertato il coltello utilizzato nell’aggressione: un’arma con lama di circa 14 centimetri che si è spezzata in diverse parti durante l’assalto. Alcune frammenti sono stati rinvenuti sul posto, mentre la punta è rimasta conficcata nel gomito della donna. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale sono state acquisite e visionate dalle forze dell’ordine, confermando la dinamica dei fatti già emersa dalle testimonianze dei presenti.

Precedenti di violenza nella coppia

Non si tratta del primo episodio di aggressione da parte dell’uomo nei confronti dell’ex moglie. Secondo le informazioni emerse dalle indagini, la coppia ha una storia di liti violente che risale almeno al 2015, quando i due erano ancora sposati. Dopo la separazione, la donna si è trasferita a Romano d’Ezzelino, un altro comune nel circondario di Bassano del Grappa, e da qualche tempo lavorava nella sala slot di Marostica, dove non risiede. L’arrestato annovera precedenti specifici nell’ambito dei reati di genere, aggravando ulteriormente l’ipotesi di accusa.

L’arresto

Condotto negli uffici della Compagnia di Bassano del Grappa, il 45enne è stato formalmente arrestato per tentato omicidio aggravato. Su disposizione del sostituto procuratore di Vicenza, è stato trasferito nella casa circondariale del capoluogo berico, in attesa della convalida dell’arresto e dell’udienza direttissima.