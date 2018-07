Gli agenti degli agenti della polizia municipale di Carini hanno sequestrato il bene monumentale Torre Baglio dei Pescatori.

La costruzione fa parte del complesso dei beni del principe di Carini, Cesare La Grua. La torre risale al 1538 e si trova in condizioni di degrado e costituisce un pericolo per l’incolumità pubblica.

I proprietari verranno denunciati per non avere eseguito il consolidamento e la ristrutturazione per eliminare i pericoli di crollo.