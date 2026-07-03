Come ogni primo weekend del mese il 3 e 4 luglio 2026 sarà possibile visitare in notturna i tetti e tutte le terrazze del Castello La Grua Talamanca, dai quali si gode di una vista mozzafiato su Carini. L’itinerario, aperto al pubblico, dalle 21 alle 24, è arricchito da una guida interattiva e dalla visione degli ologrammi di 7 personaggi storici del Castello, a cura dell’associazione Jonathan Livingston.





Nel dettaglio potranno essere visitate: la terrazza della torre campanaria, da cui si ammirano la maestosa torre Nord-Ovest e la cupola della Chiesa Madre, oltre che i tetti del Centro storico; la terrazza della torre Nord-Ovest, con vista sui merli dei sottotetti, sulla pianura sottostante e su Montagna Longa; le terrazze dei sottotetti, un tempo dedicate alla servitù, tra camignoli e merli; la terrazza del Bastione che si affaccia sul golfo di Carini che dall’Isola delle Femmine porge lo sguardo fino alla Tonnara dell’Orsa di Cinisi; le terrazze del portone di ingresso con vista sulle palle di cannone, ancora presenti tra i merli.





Il biglietto d’ingresso, acquistabile sul posto, costa 5 euro o online sul sito www.carinicittaparlante.it. La visita avrà una durata di circa un’ora e prevede anche il giro di tutte le stanze Castello. Iniziativa promossa con il patrocinio del Comune di Carini e dell’Assessore ai Beni Culturali.

Luogo: CASTELLO DI CARINI, CORSO UMBERTO I, CARINI, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: JONATHAN LIVINGSTON ODV

Prezzo: 5.00

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