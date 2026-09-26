Le richieste

La Cgil Sicilia chiede un fondo regionale da 200 milioni di euro contro il caro energia e carburanti, da portare a 400 milioni nella Finanziaria 2027. Con questa richiesta il sindacato apre una vertenza con i governi regionale e nazionale e annuncia iniziative di mobilitazione nei territori dell’Isola. Sono già in programma appuntamenti a Palermo, Trapani e Ragusa, primo passo verso la mobilitazione nazionale del 17 ottobre a Roma.

Cosa chiede la Cgil alla Regione

Il cuore della piattaforma è economico. “In concreto proponiamo che nelle variazioni di bilancio si preveda un fondo di 200 milioni, che venga poi implementato a 400 milioni nella Finanziaria 2027”, spiega il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

Il sindacato chiede alla Regione un fondo regionale permanente contro la povertà energetica, a cui aggiungere, per l’emergenza, un bonus regionale integrativo, strumenti di rateizzazione sociale delle bollette, interventi preventivi nei casi di grave difficoltà economica e il rafforzamento degli sportelli territoriali per l’accesso alle agevolazioni. Sul fronte dei carburanti, la richiesta è un fondo regionale destinato in via prioritaria ai lavoratori pendolari e alle famiglie a basso reddito, finanziato anche con una parte delle risorse derivanti dalle attività energetiche presenti nell’Isola.

Mannino insiste sulla logica della prevenzione: “Non si deve intervenire quando le famiglie non riescono più a pagare, ma occorre farlo prima”.

Le richieste al Governo nazionale

Al Governo la Cgil chiede l’introduzione di un’accisa mobile sui carburanti, per attenuare gli aumenti straordinari dei prezzi ai distributori, e una maggiore trasparenza nella formazione del prezzo. Sul piano fiscale, il sindacato rilancia la richiesta di una tassazione strutturale degli extraprofitti nei settori energetici nei periodi di margini straordinari.

“Non è accettabile che nei momenti di crisi il costo venga scaricato sulle famiglie e sul lavoro mentre una parte della filiera energetica realizza margini straordinari”, afferma Mannino. “Le maggiori entrate devono essere utilizzate per finanziare interventi strutturali a sostegno di lavoratori, pensionati e famiglie”.

A Governo e Regione, infine, la Cgil chiede un meccanismo strutturale di compensazione dell’insularità e il ripristino del fondo perequativo da 4 miliardi a sostegno del Mezzogiorno.

Il nodo dell’energia prodotta in Sicilia

Nel ragionamento del sindacato torna un elemento identitario. “La Sicilia non può continuare a essere contemporaneamente terra di produzione energetica e territorio nel quale famiglie e lavoratori pagano bollette e carburanti sempre più pesanti”, sostiene Mannino, che parla di costi “che costituiscono di fatto ulteriori tasse sui salari o la pensione” e dei maggiori oneri legati all’insularità.

Da qui la richiesta di accelerare gli investimenti in autoproduzione, fotovoltaico e comunità energetiche, destinando parte dei benefici alle famiglie vulnerabili. “Le risorse già disponibili per le comunità energetiche devono essere trasformate rapidamente in impianti, risparmio e riduzione delle bollette”, aggiunge il segretario. “La transizione energetica non può essere soltanto produzione di nuova energia: deve diventare anche energia più accessibile per chi vive e lavora in Sicilia”.

Il sindacato ricorda infine di chiedere da anni che le risorse dell’Fsc e le altre misure Fears e Pac finanzino l’efficientamento energetico nell’edilizia popolare e l’uso di edifici pubblici, scuole e strutture sanitarie per nuovi impianti da fonti rinnovabili.

Gli obiettivi della vertenza

Con l’apertura della vertenza la Cgil sollecita il confronto con le istituzioni e chiede misure “affinché nessuna famiglia sia costretta a scegliere se pagare le bollette o fare la spesa”, e perché chi “è costretto a utilizzare quotidianamente l’auto per ragioni di lavoro o altro non subisca questa ulteriore tassa sul salario o sulla pensione”. “Non chiediamo bonus”, conclude Mannino, “ma interventi strutturali con risorse certe, tempi definiti e strumenti verificabili”.

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