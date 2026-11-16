Una proposta che è pura utopia e che non tiene conto della situazione reale. L’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò boccia senza appello la proposta Pd per tagliare il caro voli definitivamente usando il “modello sardo” considerandola, di fatto, una boutade.

Lo scontro è figlio dell’ennesimo incremento dei prezzi dei biglietti in vista della vacanze invernali.

Il caro voli che torna ogni anno

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, infattiu, il caro voli torna a infiammare il dibattito politico siciliano, trasformandosi in un duro botta e risposta tra il Partito Democratico e il governo Schifani. Al centro della contesa c’è la strategia per garantire il diritto alla mobilità dei siciliani: da un lato la richiesta di imporre tetti massimi ai biglietti sul modello della Sardegna, dall’altro la difesa del sistema degli sconti diretti finanziati dalla Regione.

La stangata di Natale: biglietti fino a 300 euro

A riaccendere la miccia sono i numeri impietosi delle piattaforme di prenotazione a ridosso della Vigilia. Secondo le ultime rilevazioni per le partenze del 23 dicembre dal Nord verso l’Isola, tornare a casa per le feste rischia di diventare un lusso per pochi:

Milano – Catania: i prezzi schizzano fino a 300 euro per la sola andata.

Milano – Palermo: la media oscilla tra i 180 e i 220 euro, con punte di 245 euro (bagagli esclusi).

Roma – Palermo: il costo del biglietto si avvicina ai 150 euro.

Roma – Catania: si parte da una base minima di 110 euro.

La proposta del Pd: “Modello sardo, tetto a 50 e 75 euro”

Di fronte a questi rincari, i parlamentari siciliani del Pd – Peppe Provenzano, Antonio Nicita, Anthony Barbagallo, Giovanna Iacono e Stefania Marino – hanno scelto la via legislativa, depositando alla Camera un emendamento alla prossima Manovra Finanziaria.

L’obiettivo è superare la logica dei rimborsi per introdurre la continuità territoriale anche in Sicilia, fissando tariffe massime per i residenti valide tutto l’anno, picchi festivi inclusi: 50 euro per la tratta da Palermo e Catania verso Roma e 75 euro per i collegamenti con Milano Linate.

I consumatori: “Basta bonus a pioggia, via l’addizionale”

A dar manforte alla richiesta di riforme strutturali intervengono anche le associazioni dei consumatori, critiche verso la gestione emergenziale. Per Confconsumatori, gli sconti regionali rappresentano solo “interventi tampone” che non risolvono il problema alla radice e non garantiscono il diritto alla mobilità sancito dall’articolo 16 della Costituzione.

Il Codacons avanza invece una proposta fiscale immediata al presidente Renato Schifani: abolire l’addizionale comunale sui biglietti aerei, una tassa che in Sicilia pesa per 6,50 euro a passeggero. Una misura già adottata con successo dal Friuli-Venezia Giulia che, secondo l’associazione, porterebbe un risparmio immediato alle famiglie e darebbe ossigeno al turismo isolano. La partita politica ed economica, intanto, si sposta ora in Parlamento, dove il voto sulla Legge di Bilancio deciderà il futuro dei cieli siciliani per il 2027.

La replica di Aricò: “Proposta utopica e zero coperture”

Immediata e netta la chiusura dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Alessandro Aricò, che negli ultimi giorni ha bollato l’iniziativa del centrosinistra come “utopica” e “infattibile”, spostando il mirino sulla tenuta dei conti pubblici.

“Il Pd ha sempre chiesto agli altri di spiegare le coperture finanziarie. Adesso lo faccia per la propria proposta, dove ci sono zero coperture”, ha replicato a muso duro l’esponente della giunta Schifani. Aricò rivendica invece l’efficacia delle misure messe in campo da Palazzo d’Orléans, a partire dal bonus caro-voli (che garantisce uno sconto del 25% a tutti i residenti e del 50% a studenti, disabili e fasce con Isee basso) fino al potenziamento degli scali minori come Comiso. “Noi puntiamo su un sistema collaudato di agevolazioni dirette che ha già aiutato centinaia di migliaia di siciliani con risposte immediate e concrete”, ribadisce l’assessore.