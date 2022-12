Non solo salva Sicilia fra le norme approvata in Commissione bilancio alla camera dei deputati che riguardano la nostra isola.

Un fondo contro il caro voli

Per promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità è istituito presso il Mit un apposito fondo per garantire un “completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna” con una dotazione di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni dal 2024. Lo prevede un emendamento riformulato alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Le disposizioni si applicano ai cittadini residenti nelle regioni Sicilia e Sardegna.

La dotazione del fondo è stata corretta poi rispetto a quanto scritto nell’emendamento: si tratta di 5 milioni per il 2023 e 15 milioni dal 2024.

Piccolo sforzo legato all’insularità

Si tratta, in realtà, solo di un piccolo sforzo che viene legato alla condizione di insularità inserita, ormai, in costituzione. da comprendere resta l’uso che verrà fatto di questo fondo e soprattutto l’efficacia nel contenimento dei costi del trasporto aereo da e per le isole.

Solo 24 ore fa l’ultima denuncia

Appena ieri l’ultima notizia riguardante i prezzi inaccessibili imposti a chi vola da e per la Sicilia. “ITA Airways e Ryanair continuano la loro indecente politica sui costi dei biglietti da e per la Sicilia. Stamattina il costo del biglietto Roma-Palermo è ancora 494 euro!” aveva denunciato il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

“La governance di ITA, che è compagnia pubblica, è incredibilmente sorda ad ogni protesta delle Istituzioni tutte e degli utenti siciliani – aveva aggiunto -. Io credo che questa perseverante e maldestra beffa nei confronti dei siciliani debba essere fermata con autorevolezza e, qualora servisse, anche con l’autoritario intervento dei Ministri competenti. Credo sia giusto che anche i siciliani che si trovano fuori per studio o per lavoro possano trascorrere almeno il Natale in famiglia”.