Un tavolo tecnico permanente fra Regione siciliana e Ryanair per lavorare al contenimento dei prezzi dei voli ma, contemporaneamente evitare scontri insanabili alla luce dell’importanza del vettore per il turismo in Sicilia. E’ l’ipotesi che avanza dopo un incontro questa mattina, fra il Presidente della regione e gli emissari di Ryanair venuti a “presentarsi” al governatore.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha, così, ricevuto questa mattina l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, nella sede di Palazzo d’Orléans a Palermo. Al centro dell’incontro, che, dicono fonti di palazzo, si è svolto in un clima franco, il posizionamento della compagnia irlandese nel mercato dell’Isola.

L’intervento dell’Antitrust

Proprio Schifani era stato il primo ad annunciare esposti contro Ryanair prima ancora dello scontro fra la compagnia e il Ministro Urso.

L’Autorità Antitrust, sulla base di quegli esposti, ha avviato un’istruttoria nei confronti di Ryanair per possibile abuso di posizione dominante. Il provvedimento avviato a seguito di varie segnalazioni ricevute a partire dallo scorso mese di maggio. L’ipotesi è che Ryanair farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell’offerta di altri servizi turistici (ad esempio hotel e noleggio auto) ai danni delle agenzie di viaggio. La condotta di Ryanair, secondo l’Antitrust, avrebbe effetti anche sui consumatori finali

Schifani “obiettivo rimane ottenere prezzi più accessibili”

Adesso arriva l’incontro “Ringrazio mr Wilson per la cortese visita. Ho ascoltato con attenzione – dichiara il presidente Schifani – l’analisi delle attività svolte in passato dal vettore che ha portato in Sicilia milioni di passeggeri, contribuendo alla crescita delle presenze turistiche straniere e nazionali sull’Isola. Ho, inoltre, preso atto dei nuovi programmi di investimento della compagnia. Sono pienamente cosciente dell’importante ruolo che Ryanair riveste nel mercato italiano e soprattutto in quello siciliano – sottolinea il governatore – per questo ho accolto la richiesta di un incontro che potrebbe segnare l’avvio di una nuova stagione di dialogo nell’interesse dei siciliani e di quanti vogliono venire a visitare la nostra regione. È chiaro che il nostro obiettivo era e rimane quello di garantire prezzi più accessibili per il trasporto aereo e, per questo, il mio governo continuerà a fare in modo che venga favorita la libera concorrenza e contrastato ogni episodio di inaccettabile aumento dei prezzi. Valutiamo anche l’ipotesi di avviare un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo”.

La Sicilia e le scelte nazionali

“Ringrazio il governo e il ministro Urso – conclude Schifani – per quanto fatto finora sul problema del caro-voli. Prendo atto di un nuovo passo sul tema da parte dell’esecutivo nazionale e apprendo con soddisfazione il fatto che verranno dati maggiori poteri all’Antitrust. Proprio a questa Autorità ci siamo subito rivolti per segnalare la discriminazione dei prezzi sul trasporto aereo che subisce la Sicilia”.

