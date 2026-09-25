Quante risorse ha stanziato la Regione

Lo sconto contro il caro voli per i residenti in Sicilia è prorogato fino al 30 novembre. La Regione conferma le agevolazioni sui biglietti delle tratte aeree nazionali e ne annuncia l’estensione a nuove rotte di Wizz Air, oltre alla possibilità di introdurre nuovi collegamenti Aeroitalia. La misura vale per tutti i biglietti dei voli fruiti entro quella data.

Quante risorse ha stanziato la Regione

Per finanziare lo sconto, la Regione ha previsto 13,5 milioni di euro all’anno per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028. I fondi servono a rimborsare le compagnie aeree convenzionate che applicano la riduzione sui biglietti dei residenti.

“Andiamo avanti lungo il percorso avviato per sostenere concretamente la mobilità dei siciliani”, ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani. “La proroga rappresenta un importante elemento di continuità per una misura che punta a ridurre gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e a sostenere il diritto alla mobilità con tariffe agevolate. La Regione ha previsto 13,5 milioni di euro annui, per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, da destinare al rimborso delle compagnie aeree convenzionate che applicano lo sconto. Nostro obiettivo è ridurre gli svantaggi e garantire un sistema di collegamenti aerei sempre più accessibile”.

Cosa cambia con la convenzione Wizz Air

La novità principale è l’ingresso di Wizz Air. Il dipartimento regionale delle Infrastrutture ha firmato con la compagnia una convenzione che prevede l’applicazione del contributo regionale sotto forma di sconto diretto sul prezzo del biglietto: la riduzione verrà anticipata dalla compagnia al momento dell’acquisto. L’applicazione effettiva sui sistemi di vendita di Wizz Air partirà però solo dall’attivazione tecnica della funzionalità.

Le rotte Wizz Air interessate sono, da Palermo, le tratte per Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Venezia; da Catania, quelle per Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona; e da Comiso e Lampedusa, i collegamenti per Milano.

“La proroga per tutti i biglietti dei voli fruiti fino al 30 novembre è una notizia importante per i cittadini siciliani perché ci consente di dare continuità al sostegno alla mobilità e permette a famiglie, studenti e lavoratori di programmare con maggiore serenità i propri spostamenti”, ha affermato l’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Alessandro Aricò. “Stiamo lavorando per rendere già da dicembre questa misura sempre più semplice e immediata e, soprattutto, per ampliare il numero delle compagnie e dei collegamenti coinvolti. In questa direzione si inserisce la convenzione sottoscritta con Wizz Air che rappresenta un ulteriore passo avanti: l’obiettivo è dare ai residenti la possibilità di usufruire dello sconto direttamente nella fase di prenotazione”.

Le nuove tratte allo studio con Aeroitalia

Anche Aeroitalia, che già applica lo sconto sui collegamenti con Roma e Milano da Palermo e Catania, ha manifestato l’interesse a estendere la misura alla tratta Catania-Bergamo, già operativa, e alle nuove rotte che saranno istituite da Comiso verso Pisa, Napoli e Venezia.