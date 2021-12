Intervista alla deputata di Fratelli d'Italia

Casa Minutella, ospite della puntata è Carolina Varchi

Interviste di Manlio Viola, Antonio Fraschilla e Giacinto Pipitone

Si parla delle elezioni di Palermo 2022

Nella seconda parte del programma gli attori Carlo Kaneba, Toto Ferraro e Danilo Lo Cicero

Carolina Varchi è l’ospite della puntata di Casa Minutella del 2 dicembre. Il talk show va in onda in diretta, a partire dalle 14,45, su Blogsicilia.it, Tempostretto.it e su Video Regione (Canale 16 del digitale terrestre). Il programma può anche essere seguito sui canali social facebook e twicth. Anche questa puntata è proiettata sulle elezioni di Palermo del 2022, quando la quinta città d’Italia dovrà rinnovare il consiglio comunale ed eleggere il nuovo Sindaco.

Varchi, Un sindaco donna per Palermo?

Carolina Varchi è candidata alla fascia di tricolore di Palermo. Il suo nome circola da alcune settimane, e fa parte di una quaterna di possibili competitor in grado di mettere d’accordo le varie anime del centro destra. Varchi, fondatrice di Fratelli d’Italia e deputata nazionale, ha ricevuto l’endorsment da Giorgia Meloni. Era il 18 novembre, quando Giorgia Meloni, al Teatro Golden di Palermo per presentare il suo libro “Io sono Giorgia”, dichiarò che: “Carolina Varchi è una scelta ottima per noi. Una persona capace, una donna che ha fatto politica tutta la vita, una professionista stimata. La conosco da anni, una donna competente e onesta è assolutamente un nome, che dal nostro punto di vista, potrebbe rompere con gli schemi del passato in una Palermo che ha qualche difficoltà a rinnovare sul piano dell’amministrazione comunale, come abbiamo visto con il sindaco Orlando. Quindi, sicuramente è una proposta che mettiamo in campo. Se ci fosse su questo la compattezza della coalizione saremmo molto contenti e su questo lavoreremo. Se non ci fosse siamo disponibili alle primarie“.

Insieme a Massimo Minutella, in studio per intervistare Varchi, ci sarà il direttore di Blogsicila, Manlio Viola. In collegamento, i giornalisti Antonio Fraschilla dell’Espresso e Giacinto Pipitone del Giornale di Sicilia.

Nella seconda parte del programma, spazio come di consuetudine, allo spettacolo ed alla cultura con gli attori Danilo Lo Cicero, Toto Ferraro e Carlo Kaneba.