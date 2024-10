Tre nuclei minacciati erano fuggiti nottetempo

Anche la quarta famiglia a cui era stata affidata la casa confiscata in via Decollati ha rinunciato a prendere possesso dell’abitazione. Pare che in questo lasso di tempo impiegato dal Comune di Palermo a installare gli infissi divelti e tinteggiare le pareti per rendere l’appartamento di nuovo fruibile ci abbiano ripensato.

Non è escluso che anche loro come i tre nuclei familiari fuggiti nottetempo siano stati minacciati dai vecchi proprietari. Ancora non molto tempo fa nella casa confiscata e finita nel patrimonio del Comune abitava la figlia dell’uomo a cui la casa era stata tolta dopo un provvedimento della magistratura.

“Ormai manca poco – dice l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli – gli interventi di manutentore sono quasi completati. L’immobile è sempre presidiato dalle forze dell’ordine. Abbiamo già individuato un quarto nucleo familiare che ha dato la disponibilità a vivere in quell’abitazione”.