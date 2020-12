Gli ospiti

Domani, martedì 15 dicembre, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la diciannovesima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. Con Nicoletta Lo Bue in collegamento per interagire con gli spettatori e leggere le loro domande per gli ospiti.

Nella prima parte si parlerà di politica con Giampiero Trizzino, deputato regionale del MoVimento 5 Stelle. I giornalisti che alimenteranno la discussione saranno Manlio Viola (direttore di BlogSicilia.it), Giuseppe Bianca (La Sicilia) e Nino Amadore (Il Sole 24 Ore).

Altri ospiti: Dionisio Giordano, sindacalista della FIT Cisl; Lidia Schillaci, vincitrice di Tale e Quale Show 2020; Riccardo Gaz, speaker di Radio Vela; Antonella Insabella, speaker di Radio Fantastica.

Ricordiamo, infine, che c’è anche questo modulo per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti.