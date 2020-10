Casa Minutella, dal 20 ottobre su BlogSicilia in modalità Social Friendly

Martedì 20 ottobre torna Casa Minutella e sarà una 16esima edizione all’insegna dell’innovazione e dei social media. Sì, perché il talk show condotto da Massimo Minutella – ormai un cult della TV siciliana – andrà in onda su BlogSicilia.it con la diretta che sarà condivisa su molte pagine Facebook. Attenzione, però: l’innovazione non finisce certo qui perché il format sarà decisamente social friendly e con ospiti destinatati a fare rumore, anche oltre lo Stretto… Casa Minutella, inoltre, sarà trasmessa pure da VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. L’appuntamento sarà doppio: alle 14.45 di martedì e di giovedì e le puntate saranno naturalmente disponibili tra i video di BlogSicilia.it per essere viste quando e quanto si vorrà. Massimo Minutella, quindi, con la sua ormai stranota verve, si sta preparando per portare non solo in TV ma anche sui desktop e sugli schermi degli smartphone e dei tablet un programma fresco, serio (ma non troppo), con ospiti di livello (sia in studio che in collegamento esterno) e con il supporto giornalistico della redazione di BlogSicilia.it. Ma il vero elemento in più sarà il follower, l’utente dei social che potrà inviare non solo commenti ma (soprattutto) domande per gli ospiti: lo spettatore sarà partecipativo, utilizzando al meglio gli strumenti e il linguaggio di Facebook. Il count-down è già partito… Torna Casa Minutella Dal 20 ottobre torna Casa Minutella, la casa dei siciliani, il martedi e il giovedi alle 14.45 in contemporanea diretta su www.blogsicilia.it, sul canale 16 di Video Regione e in differita su Radio Fantastica – RMB. VIDEO Publiée par BlogSicilia sur Jeudi 1 octobre 2020

