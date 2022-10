Parte la 18 ma stagione del talk di Massimo Minutella

Comincia oggi l’edizione 2022/23 di Casa Minutella. Con ospiti d’eccezione: per la prima puntata arriva in studio il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Nelle due puntate successive di questa settimana è prevista la partecipazione di Ron e di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Quest’anno l’appuntamento è esclusivamente su Video Regione, sul canale 14 del Digitale terrestre. Quella che inizia è la diciottesima stagione del talk show diventato la casa dei siciliani.

“Casa Minutella, solo sul 14” a partire dal 24 ottobre su Video Regione

“Vi aspetto a partire dal 24 di ottobre sul canale 14 del digitale terrestre, alle 14:45, il lunedì, il martedì e mercoledì – ha detto Massimo Minutella, ricordando che il programma verrà anche replicato, sempre sul digitale terrestre. L’appello, però, è di non fare mancare il sostegno e continuare a seguire il programma in diretta: “Siete stati in tanti negli anni passati. Ambisco ad avervi ancora una volta con me. Quest’avventura che sarà lunga più di cento puntate. Quindi mettetevi comodi che sarà lunga, faticosa e inesorabile”.

Come si è preparato Massimo per la prima puntata?

Ecco cosa ha raccontato Minutella questa mattina ai suoi amici di facebook: “Oggi torna la mia Casa Minutella. Come accade dalla sua primissima edizione, non posso non fare la mia classica passeggiata al mare. Inizia la diciottesima edizione. Se mi guardo indietro, penso alle tante interviste, agli incontri che non mi sarei mai aspettato di fare, alle amicizie nate e a quelle che si sono perse strada facendo, penso ai tanti sacrifici fatti finora per tenerla in vita. Inizia oggi una nuova Casa Minutella, il lockdown mi ha insegnato tanto, mi ha permesso di conoscere nuovi modi di comunicare, permettendomi di poter arrivare a più gente. Spero di potervi tenere compagnia, informarvi e documentare come fatto in questi anni con tutto l’entusiasmo di sempre. Grazie Dio per la forza che mi concedi nel non mollare mai, nonostante le tante volte in cui veniva voglia di farlo. Grazie ad ognuno di Voi che ogni giorno passate da questa pagina per un mi piace o un commento, prometto il massimo impegno e la verità sempre, ad ogni costo, a qualunque prezzo così come fatto in questi 18 anni. Tocca darmi da fare, inizia oggi Casa Minutella. Ci vediamo in diretta alle 14.45 sul canale 14. Diamoci da fare. Dio ci benedica. Evviva”.

Casa Minutella, 18 anni di televisione (ma tutto è nato alla radio)

Ma la stagione di Casa Minutella che inizia è anche quella della “maggiore età”. Il programma ideato da Massimo compie 18 anni: “Sono molto contento, 18 anni sono passati, sono tanti. A dire il vero ne andrebbero contati altri due, perché in realtà questo talk era un programma radiofonico, i primi due anni sono stati trasmessi solo per radio”. Una cosa è certa: Casa Minutella è uno dei programmi più longevi della tv regionale.

Anche quest’anno tanti gli argomenti trattati da Massimo Minutella

Anche quest’anno la ricetta di Casa Minutella sarà un oculato di mix tra informazione, politica, cultura, intrattenimento e spettacolo. “Ognuno ha una propria vocazione – riflette Massimo – c’è chi ha la vocazione del racconto, come nel mio caso, chi ha una predisposizione a servire gli altri, attraverso la medicina, per esempio. Ecco, nel mio caso io, sin da quando ero bambino, ho sempre immaginato che la mia attività potesse in qualche maniera essere quella del raccontare, però al tempo stesso anche far divertire. Io nasco come conduttore di intrattenimento”.

Ma in tutti questi anni la “vocazione” di Massimo Minutella non ha tralasciato l’infotainment. Il programma s’è occupato di argomenti delicati e scottanti, le ormai celeberrime “inchieste gentili”, inchieste che, alla fine dei conti, tanto gentili non sono. Casa Minutella ha acceso i riflettori sullo scandalo del Cimitero dei Rotoli di Palermo, ha fatto vedere in presa diretta cosa significa essere poveri e allo stremo delle forze. Ha portato gli spettatori a vedere da vicino cosa succede a Bellolampo, la fabbrica della “monnezza” palermitana, al bivio tra il collasso ecologico e il rilancio industriale ed ecosostenibile. Anche quest’anno Casa Minutella sarà questo e tanto altro.