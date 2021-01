Casa Minutella, 29ª puntata, politica regionale, banche e TikTok

25/01/2021

Domani, martedì 26 gennaio, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 29esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook. Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. Prima parte politica con i deputati regionali Nello Di Pasquale (Partito Democratico), Alessandro Aricò (Diventerà Bellissima), Vincenzo Figuccia (Lega) e Nino Minardo (segretario regionale della Lega). In collegamento il direttore di BlogSicilia.it, Manlio Viola. Poi, ci sarà come ospite l’avvocato Andrea Garibaldi Pace, esperto di diritto bancario a favore di imprese e consumatori. Infine, chiacchierata con l’imitatore Alessandro Gandolfo e il tiktoker Johnny Cutuli. Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.

