Domani, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la quarta puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. Con Nicoletta Lo Bue in collegamento per interagire con gli spettatori e leggere le loro domande per gli ospiti.

In studio ci saranno Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e il giornalista Nino Amadore.

In collegamento, invece, ci saranno il sindaco di Messina Cateno De Luca; l’attore Gianni Nanfa (in rappresentanza dei teatri); Andrea Peria (presidente provinciale Associazione Nazionale Esercenti Cinema); il giornalista, critico musicale e conduttore Red Ronnie; la cantautrice Silvia Salemi; il giornalista e personaggio televisivo Filippo Roma.

Ricordiamo, infine, che c’è anche questo modulo per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti.

LA TERZA PUNTATA: