Gli ospiti

Martedì 4 maggio, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 57esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Nella prima parte ci sarà il punto della situazione dell’emergenza Covid-19 a Palermo con il commissario Renato Costa.

Poi si parlerà di alimentazione con il prof. Giorgio Calabrese, docente di alimentazione e nutrizione; con la nutrizionista Chiara Manzi, con lo chef Filippo La Mantia.

Nella seconda parte, invece, ci saranno il cantautore Marco Masini; il giornalista e critico musicale Red Ronnie; il regista – scrittore Luca Manfredi.

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.