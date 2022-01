Il talk show torna in diretta dopo la pausa forzata

Casa Minutella torna oggi in diretta dopo lo stop forzato della settimana scorsa. Il programma andrà in onda alle 14,45 in diretta sui siti Blogsicilia e Tempostretto e su Video Regione, al canale 16 del digitale terrestre. Il talk show sarà condotto in streaming da Massimo Minutella, ancora alle prese con i postumi della malattia che lo ha costretto al forfait la scorsa settimana. Per una volta, dunque, Casa Minutella verrà trasmesso da casa di Massimo Minutella.

Casa Minutella, lo scuole alla prova della ripartenza

A condurre la trasmissione dallo studio centrale ci sarà Manlio Viola, il direttore di Blogsicilia. Lo stato della pandemia, il ritorno a scuola dopo la pausa delle feste natalizie, prolungata di una settimana per contenere i contagi di Omicron sono i temi principali dell’appuntamento odierno. Ospiti della trasmissione saranno il professor Antonio Cascio (Primario di malattie infettive del Civico di Palermo), Renato Costa (Commissario Covid per Palermo) e Roberto Lagalla (assessore all’Istruzione della Regione siciliana).

La partita per il Quirinale e i tre grandi elettori siciliani

Dopo aver affrontato le vicende connesse alla pandemia da Covid 19, Casa Minutella affronterà il tema politico centrale per il futuro del Paese. Da lunedì prossimo, il parlamento, in seduta congiunta, è chiamato ad eleggere il nuovo Capo dello Stato. Si conclude il settennato di Sergio Mattarella al Quirinale e sono tante le incognite che gravano sul futuro del Colle più alto d’Italia. Alla procedura di nomina del Presidente della Repubblica partecipano anche i tre grandi elettori, indicati nella settimane precedenti, dall’Assemblea Regionale siciliana. A rappresentare la Sicilia in questo delicato appuntamento istituzionale saranno il presidente della Regione Nello Musumeci, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il rappresentante scelto dalle opposizioni, il deputato del Movimento Cinque Stelle Nuccio Di Paola.

La nomina dei tre grandi elettori siciliani ha sconquassato la maggioranza di governo. Il Presidente Musumeci è stato indicato con un quoziente di voti più basso rispetto ai voti ottenuti dal deputato scelto dalle opposizioni. Musumeci ha replicato con un focoso messaggio inviato via social. Di questa vicenda, e degli scenari che si aprono per la successione al presidente Mattarella, ne parleremo in studio proprio con uno dei grandi elettori siciliani, Nuccio Di Paola.

L’attore Sergio Vespertino è l’ospite della parte del programma.