C’è tensione all’interno di Fratelli d’Italia dopo l’esplodere del caso Auteri. Una tensione la cui esistenza rimbalzava già ieri da Roma ma che adesso sembra non si riesca più a tenere dentro i confini del partito. Tanto che alle pubbliche dichiarazioni del deputato meloniano risponde per le rime l’assessore al ramo, meloniana anche lei. Tutto inizia nella tarda serata di giovedì, poco dopo la messa in onda del servizio di Piazza Pulita non solo sui contributi per circa 100 mila euro ottenuto da una associazione vicina al deputato regionale siracusano ma soprattutto sulle minacce che lo stesso Auteri rivolge Ismaele La Vardera nei bagni dell’Ars.

Auteri in tv “Turismo commissariato”

A far saltare il tappo delle tensioni interne e farle diventare pubbliche e non più solo indiscrezioni sono le affermazioni fatte in tv proprio da Auteri, autosospesosi ieri dal partito, che parla di Turismo commissariato in Sicilia dopo la “scandalo” SeeSicily.

Amata risponde per le rime

“Il turismo è una cosa seria. La dialettica politica è normale, ma non si deve parlare di monopolio di Fdi o di commissariamento” risponde per le rime parlando con l’agenzia di stampa Italpress l’assessore al Turismo della Regione Siciliana Elvira Amata dopo le polemiche degli ultimi giorni in aula all’Ars. Amata replica proprio alle parole del deputato regionale Carlo Auteri, autosospeso da Fdi dopo la vicenda delle presunte minacce a La Vardera e che nel corso della trasmissione “Il Punto” su Antenna Sicilia ha detto: “Noi in questo momento storico siamo commissariati dal presidente della Regione, dopo quella vicenda assurda, che è stata il See Sicily, che mette nelle condizioni di non gestire l’assessorato al Turismo. Il presidente entra a gamba tesa nell’assessorato al Turismo e decide, alcune volte, senza comunicarlo all’assessore”.

Nessun commissariamento ma leale collaborazione

“Il presidente Schifani – ha detto Amata – ha un contatto costante con tutti i suoi assessori e ha il monitoraggio completo. Io sto lavorando tanto per la Sicilia perché il turismo è la vera industria ed è l’economia della nostra terra. E invece spesso se ne parla in termini sbagliati. Il turismo è una roba seria, non è un divertimento. Non è con questa dialettica che si fa aumentare il pil”.

La Amata poi spegne il rischio polemica interna

Sulla vicende degli ultimi giorni e sulle polemiche Auteri-La Vardera. “Sono norme che si votano in aula, si parla di maxiemendamenti che vengono votati dal parlamento. Quanto alla vicenda nello specifico credo che l’onorevole Auteri chiarirà ogni dubbio, anche se i toni non vanno mai esasperati”.