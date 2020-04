Il 31 marzo era andato al pronto soccorso dell'ospedale Civico

Caso sospetto di coronavirus in corso Calatafimi a Palermo. Un giovane di 30 anni è morto questa mattina in casa. Sono intervenuti i sanitari del 118 per cercare di soccorrere Fabrizio Avellone, ma non c’è stato nulla da fare.

I familiari hanno raccontato che lo scorso 31 marzo era andato all’ospedale Civico di Palermo. Aveva una fastidiosa congiuntivite. Era stato visitato e rimandato a casa con una cura per la malattia agli occhi.

Nei giorni successivi la condizione è peggiorata e sono iniziati anche i problemi respiratori. Il pm di turno ha disposto ai sanitari dell’Asp di eseguire il tampone per accertare se fosse o meno positivo al Covid 19.

La salma è stata portato alla medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia. Le indagini sono condotte dalla polizia.

In ospedale sono stati eseguiti tutti i controlli ed è stato mandato per una visita di controllo in oculistica per la congiuntivite. Non c’era da quanto emerso in pronto soccorso nessuna avvisaglia di problemi respiratori.