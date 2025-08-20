C’è un sospetto di West Nile in un paziente ricoverato al Policlinico di Palermo per diverse patologie. Insieme agli esami di routine è stato eseguito anche un test per verificare se il paziente avesse contratto anche l’infezione causata da un virus, attraverso la puntura di zanzare infette.

Risultato che avrebbe dato un flebile responso positivo che dovrà essere confermato nei prossimi giorni. Il paziente è stato ricoverato questo pomeriggio ed è tenuto sotto osservazione.

Del resto il periodo di incubazione della malattia va dai 2 ai 14 giorni ma nelle persone con sistema immunitario compromesso può arrivare a 21 giorni.